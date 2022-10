Jeanne(s) 100 ECS, 27 octobre 2022, Paris.

Le samedi 29 octobre 2022

de 20h00 à 21h30

Le samedi 29 octobre 2022

de 17h00 à 18h30

Le jeudi 27 octobre 2022

de 20h00 à 21h30

Le jeudi 27 octobre 2022

de 17h00 à 18h30

. payant Plein : 14€ Réduit (+65 ans, demandeur d’emploi, Pass culture 12ème, groupe à partir de 10 personnes) : 12€ Adhérent du 100ecs et -25 ans : 10€

Fantaisie pénitentiaire autour des chansons et des films de Jeanne Moreau.

Si mademoiselle Moreau n’avait pas dit un jour :

« À partir du moment où on cherche à faire un portrait de moi, plus on veut être précis, plus le mystère s’épaissit. Et ce n’est pas moi ! »

Alors peut-être que j’aurais pu raconter la vie de Jeanne comme un Biopic.

Mais là, à quoi bon !

Non, c’est une fantaisie, une fantaisie pénitentiaire !

Deux femmes qui s’appellent Jeanne, je veux dire l’une comme l’autre, enfin toutes les deux, sont soupçonnées d’avoir tué un homme, ou plutôt deux, chacune un. N’ayant plus rien à perdre, elles vont se confronter à leur contradiction sous l’oeil circonspect de « l’ange gardien de prison » (qui est aussi parfois « juge des peines ») et qui les accompagne en musique.

Tout cela aurait pu être grave mais tout cela ne l’est pas, car ces femmes ne se vivent pas comme des victimes et choisissent comme dit la chanson de jeanne Moreau « rire de tout, de rire du pire, du meilleur itou ».

C’est donc en quelque sorte une histoire amorale et politiquement incorrecte, avec des chansons mythiques, et deux Jeanne(s) pour rendre un hommage très personnel à celle qu’on appelait Mademoiselle Moreau.

Et si l’imagination était le seul gage de la liberté ?

Et si l’on se fichait de démêler le vrai du faux ?

Et si le seul rapport entre liberté et vérité était de rimer toujours pour en faire des chansons ?

Vous serez seuls juges.

100 ECS 100 rue de Charenton 75012 Paris

Contact : 0146288094 accueil@100ecs.paris https://www.billetweb.fr/jeannes1

L’affabulerie