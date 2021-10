Date et horaire exacts : Du 15 octobre au 14 novembre 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h à 20h

gratuit

Après l’artiste de musique électronique Thylacine en 2019, c’est au tour de l’artiste et chercheuse Jeanne Vicerial de prendre possession des Magasins généraux pour une exposition-résidence intitulée « Clinique vestimentaire » Exposition-résidence du 16 octobre au 14 novembre, du mercredi au dimanche, 14h-20h.

Soirée d’ouverture le vendredi 15 octobre de 18h à 23h

Entrée libre

—

Pour cette première présentation personnelle de son travail, l’artiste et chercheuse Jeanne Vicerial prend possession des Magasins généraux pour y implanter « Clinique vestimentaire », un immense laboratoire dédié au futur du vêtement et du corps. À la croisée du design, de l’artisanat, de la mode, de l’art et des sciences, elle y présente ses dernières recherches et créations, ainsi qu’un programme de performances, d’ateliers, de rencontres et un colloque. Elle continue également de créer sur place, initiant dans cet atelier éphémère de nouveaux projets et de nouvelles collaborations.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la restitution des recherches menées par Jeanne Vicerial durant sa thèse de doctorat SACRe-PSL (Sciences, Arts, Création, Recherche) dans le groupe de recherche Soft Matters à l’EnsadLab, le laboratoire de recherche de l’École des Arts Décoratifs, et à l’École des Mines ParisTech, et lors de sa résidence à l’Académie de France à Rome – Villa Médicis (2019-2020).

Pendant un mois, l’artiste sera présente au sein de l’exposition avec l’ensemble de son atelier, son équipe, ses outils, ses matériaux, afin de créer sur place une nouvelle œuvre vestimentaire, de rencontrer le public, puis pour travailler avec plusieurs artistes qu’elle a souhaité inviter à participer à sa résidence. Elle a enfin pensé une programmation foisonnante de performances et d’expérimentations sonores, un colloque, des ateliers de création et un dispositif de médiation, afin de permettre au plus grand nombre de franchir les portes de la clinique.

Commissaires : Anna Labouze & Keimis Henni, directeurs artistiques des Magasins généraux

Collaborations artistiques :

Nicolas Beaulieu | IFF (parfum)

Rosalie Pericaud (structure en fer)