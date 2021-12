Toulouse Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Haute-Garonne, Toulouse Jeanne Rochette Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge , le vendredi 4 février 2022 à 21:00

Concert ——- **Dans le cadre du festival Détours de chant** Un concert en trio pour faire vivre des chansons aussi raffinées que musclées. L’intrépide chanteuse croise le fer avec des musiciens audacieux pour faire entendre de tendres confidences et de joyeux avertissements. « Jeanne Rochette c’est une émotion maîtrisée, fragile et forte. Ce sont des petites histoires comme des perles, comme dessinées à la ligne claire d’Hergé. » Hélène Hazera, Chanson Boum, France Culture. **Compositions, chant et piano** Jeanne Rochette **Basse électrique** François Puyalto **Batterie et guitare électrique** Côme Huveline

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T21:00:00 2022-02-04T22:59:00

