Aveyron 18 Pl. du Ségala Luc-la-Primaube Aveyron Luc-la-Primaube EUR « Madame Agar, née rue de Rodez à Pigüé en Argentine » évoque ainsi Juana Munguía née en 1927 à Pigüé en Argentine, une ville fondée en 1884 par des colons aveyronnais. Elle grandit dans l’épicerie-café de son père, apprend l’hymne argentin et chasse les tatous la nuit comme les Indiens de la Pampa… En 1939, après un voyage en bateau de 4 semaines, Juana Munguía arrive à Rodez avec sa mère, d’origine aveyronnaise, pour voir ses grands-parents. La guerre survient et elles sont bloquées en Aveyron.

Une tranche d’une vie extra-ordinaire… mise en lumière dans ce film réalisé par Fiasco Productions et le service patrimoine de Rodez agglomération.

entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Présentant une vie à nulle autre pareille, venez découvrir le film consacré à Mme Jeanne Munguia Aguar, née rue de rodez à Pigüé en Argentine. Rodez agglo

