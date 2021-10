Paris Le Baiser Salé île de France, Paris JEANNE MICHARD QUINTET / SOIRÉE SHOWCASES #JAZZSURSEINE2021 Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

JEANNE MICHARD QUINTET / SOIRÉE SHOWCASES #JAZZSURSEINE2021 Le Baiser Salé, 19 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 19 octobre 2021

de 19h30 à 20h15

gratuit

Un répertoire swing/be-bop, dansant et chantant. Jeanne Michard sax alto, Noé Huchard piano, Noé Codjia trompette, Edouard Pennes cbasse, David Grebil batterie SOIRÉE SHOWCASES JAZZ-SUR-SEINE 2021 organisée par PARIS JAZZ-CLUB, en partenariat avec l’ADAMI Jeune musicienne de 28 ans, Jeanne affectionne tout particulièrement le jazz des années 40’ 50’ et évolue au son de Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Coleman Hawkins, Sonny Rollins, Bud Powell, Thelonious Monk. Un répertoire swing/be-bop, dansant et chantant. https://youtu.be/q67prTdged8 Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)

Contact :PARIS JAZZ CLUB https://www.parisjazzclub.net https://www.facebook.com/parisjazzclub https://twitter.com/parisjazzclub Concerts -> Jazz Les Nuits;Musique

Date complète :

2021-10-19T19:30:00+02:00_2021-10-19T20:15:00+02:00

Jeanne Michard

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Baiser Salé Adresse 58 rue des Lombards Ville Paris lieuville Le Baiser Salé Paris