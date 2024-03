Jeanne Michard Latin Quintet Plage du ranquet Istres, dimanche 28 juillet 2024.

Jeanne Michard Latin Quintet Plage du ranquet Istres Bouches-du-Rhône

Concert de Jeanne Michard sur la plage du Ranquet, les pieds dans l’eau dans le cadre du « Jazz au Ranquet » et en partenariat avec Marseille Jazz des Cinq Continents.

La nouvelle pépite du Jazz français monte son projet de Latin 5tet qui acquière en moins d’un an une belle visibilité sur la scène jazz. Elle propose des compositions où se rencontrent les univers du jazz et de la musique latine et afro-cubaine mêlant les rythmiques traditionnelles aux cadences et au phrasé qu’on attribue au courant jazz bebop des années 40′. L’idée étant de créer une musique originale qui poursuivrait le geste de Dizzy Gillespie. Elle souffle un groove particulier mené avec brio par le duo de percussionnistes et les mélodies du saxophone ténor racontent des histoires, des rêveries… des songes.





Jeanne Michard saxophone tenor, chant

Clément Simon piano, chant

Maurizio Congiu contrebasse, chant

Pedro Barrios percussions, chant

Natascha Rogers percussions, chant .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28

fin : 2024-07-28

Plage du ranquet Plage du Ranquet

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Jeanne Michard Latin Quintet Istres a été mis à jour le 2024-03-21 par Office de Tourisme d’Istres