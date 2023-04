Jeanne Malivel, un soleil se lève, un film de Laurence-Pauline Boileau Médiathèque Françoise Sagan, 7 juin 2023, Paris.

Le mercredi 07 juin 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

une projection à l’occasion de l’exposition de la bibliothèque Forney « Jeanne Malivel, 1895-1926, une artiste engagée » (8 mars-1er juillet)

Jeanne Malivel un soleil se lève est un film écrit et réalisé par Laurence-Pauline Boileau qui nous invite à

plonger au coeur de la vie tourbillonnante de Jeanne Malivel, artiste avant-gardiste du début du XXè siècle longtemps tombée dans l’oubli. Fondatrice d’un vaste mouvement artistique destiné à rayonner bien au delà des frontières de sa Bretagne natale, cette éternelle jeune femme décédée à l’âge de trente et un an, unissait avec passion foi et féminisme, art et artisanat, tradition et modernité. La réalisatrice met en lumière la personnalité et l’oeuvre foisonnante d’une pionnière de l’art moderne.

un film produit par RnB!Films – coproduction RnB!Films & TVR avec le soutien de la Région Bretagne -60′- 2022

Sur réservation auprès de Bibliocité : 01 44 78 80 50

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Contact : 01 42 78 14 60

Laurence Pauline Boileau Laurence-Pauline Boileau devant le montage de son film