Jeanne Malivel et l'aventure des Seiz Breur Bibliothèque Forney Paris

Paris

Le mercredi 19 avril 2023

de 19h30 à 21h00

gratuit

une conférence d'Olivier Levasseur à l'occasion de l'exposition « Jeanne Malivel, 1895-1926, une artiste engagée » du 8 mars au 1er juillet à la bibliothèque Forney Comment, Jeanne Malivel va réussir à fédérer autour d'elle un petit groupe de jeunes artistes et d'artisans bretons afin de proposer un projet complet de pavillon de la Bretagne en vue de l'exposition internationale des arts décoratifs de Paris en 1925, bien qu'ils n'aient finalement obtenu qu'une salle, qui sera remarquée et récompensée. Olivier Levasseur présente ainsi la genèse du mouvement Ar Seiz Breur, ses différents membres, mais également ses sources d'inspirations et les différents projets et réalisations du groupe. Pour Jeanne Malivel, cette histoire ne durera que deux années, particulièrement riches de créations qui marquent une véritable rupture dans les arts décoratifs en Bretagne et dont l'influence se fait encore sentir aujourd'hui. Olivier Levasseur est auteur de : Jeanne Malivel, la geste engagée d'une artiste bretonne aux éditions Locus Solus. Il est historien de l'art et a publié plusieurs études et ouvrages de référence touchant à l'art aux premières décennies du XXe siècle dont : Jean-Georges Cornelius (Apogée, 2009) et aux éditions Locus Solus : H. Rivière, 36 vues de Paris et H. Rivière, Le beau pays de Bretagne (2021), ainsi que le monumental catalogue raisonné : Henri Rivière estampes ( 2022), avec Yann Le Bohec. Entrée libre dans la limite des places disponibles Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

logo par Jeanne Malivel. Collection particulière

