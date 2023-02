« Jeanne Malivel, 1895-1926, une artiste engagée », visite-conférence autour de l’exposition et de sa genèse Bibliothèque Forney Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

« Jeanne Malivel, 1895-1926, une artiste engagée », visite-conférence autour de l’exposition et de sa genèse Bibliothèque Forney, 8 mars 2023, Paris. Le mercredi 08 mars 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Visite-conférence à deux voix à l’occasion de l’ouverture de l’exposition “Jeanne Malivel, 1895-1926, une artiste engagée” – 8 mars-1er juillet – à la bibliothèque Forney Jeanne Malivel, pionnière de l’art moderne breton, a créé en l’espace de dix années seulement une œuvre impressionnante : peinture, gravure, mobilier, céramique, vitrail, textile… Son engagement en faveur du renouveau des arts décoratifs est méconnu, alors qu’elle est à l’origine de la création du groupe Ar Seiz Breur (les Sept Frères) qui représente la naissance du mouvement Art Déco en Bretagne. L’exposition qui réunit plus de 250 de ses œuvres propose de redécouvrir cette artiste audacieuse. Visite conférence à deux voix par les deux commissaires de l’exposition, Coline Malivel, designer et membre de l’association des amis de Jeanne Malivel et Lucile Trunel, conservatrice générale des bibliothèques, directrice de la bibliothèque Forney. une visite à 19h et une visite à 20h : entrée libre dans la limite des places disponibles Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris Contact : 01 42 78 14 60 bibliotheque.forney@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://fr-fr.facebook.com/Bibliotheque.Forney/

musée départemantal breton de Quimper gravure de Jeanne Malivel. Collection particulière

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Forney Adresse 1 rue du Figuier Ville Paris lieuville Bibliothèque Forney Paris Departement Paris

Bibliothèque Forney Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

« Jeanne Malivel, 1895-1926, une artiste engagée », visite-conférence autour de l’exposition et de sa genèse Bibliothèque Forney 2023-03-08 was last modified: by « Jeanne Malivel, 1895-1926, une artiste engagée », visite-conférence autour de l’exposition et de sa genèse Bibliothèque Forney Bibliothèque Forney 8 mars 2023 Bibliothèque Forney Paris Paris

Paris Paris