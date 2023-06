Jeanne Malivel (1895-1926), une artiste engagée Bibliothèque Forney Paris, 8 mars 2023, Paris.

Du mercredi 08 mars 2023 au samedi 01 juillet 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

La bibliothèque des métiers d’art et des arts graphiques de la Ville de Paris réunit aujourd’hui plus de 250 oeuvres de Jeanne Malivel (1895-1926), artiste pionnière de l’Art déco, engagée dans tous les domaines des arts appliqués, mais méconnue car disparue prématurément.

Jeanne Malivel (1895-1926), pionnière de l’art moderne breton, a créé en l’espace de dix années seulement une œuvre impressionnante : peinture, gravure, mobilier, céramique, vitrail, textile… Son engagement en faveur du renouveau des arts décoratifs est méconnu, alors qu’elle est à l’origine de la création du groupe Ar Seiz Breur (les Sept Frères), qui représente la naissance du mouvement Art déco en Bretagne.

Née dans les Côtes-d’Armor dans une famille qui encourage sa vocation, Jeanne Malivel se forme d’abord à Paris, à l’Académie Julian, puis aux Beaux-Arts, dont l’enseignement académique la déçoit. La Bretagne lui manque, mais lors de ses séjours parisiens, elle profite d’un environnement artistique exceptionnel. Surtout, elle partage un atelier avec d’autres jeunes femmes, qui devient le point de ralliement d’artistes bretons formant des projets ambitieux pour la renaissance des arts dans leur région.

De retour au pays, la jeune femme conçoit des meubles, dessine des objets usuels, excelle à graver des bois pour diverses illustrations. Elle enseigne la gravure et la broderie à l’École des Beaux-Arts de Rennes, soutient l’artisanat local. Enfin, elle est à l’origine du projet de la salle de l’Osté du Pavillon de la Bretagne, lors de l’Exposition internationale des arts décoratifs à Paris de 1925, œuvre manifeste du tout jeune mouvement Ar Seiz Breur.

Elle succombe le 2 septembre 1926 d’une grave maladie, laissant une œuvre foisonnante et inachevée, que sa famille s’attache aussitôt à préserver. L’exposition, qui réunit plus de 250 de ses œuvres, propose de redécouvrir cette artiste audacieuse.

Écoutez la bande-son de l’exposition conçue par la Médiathèque musicale de Paris (1er) : https://www.mixcloud.com/MediathequeMusicaleParis/exposition-jeanne-malivel/

——————-

Commissaires de l’exposition : Lucile Trunel, directrice de la bibliothèque Forney et Coline Malivel.

Ouverture exceptionnelle dimanche 19 mars de 11 h à 18 h.

Visite commentée chaque samedi à 15 h.

Fermeture les 8 avril, 18 et 27 mai.

Entrée libre

En partenariat avec Arts in the City ; L’Officiel des spectacles et magazine bretons.

——–

Consultez le blog de la bibliothèque Forney : https://bibliothequeforney.wordpress.com/

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

Contact : https://bibliothequeforney.wordpress.com/ 0142781460 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/?locale=fr_FR bibliotheques.paris.fr

Jeanne Malivel. Etude pour tissu à motif feuillage, 1924