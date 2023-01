Jeanne Lazar & Timothée Lerolle Marseille 6e Arrondissement, 15 février 2023, Marseille 6e Arrondissement .

Jeanne Lazar & Timothée Lerolle

3 Impasse Montévidéo Montévidéo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Montévidéo 3 Impasse Montévidéo

2023-02-15 21:00:00 21:00:00 – 2023-02-15

Montévidéo 3 Impasse Montévidéo

Marseille 6e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Sortie de résidence



Jeanne Lazar & Timothée Lerolle sont en résidence de création à Montévidéo du Lundi 13 au Samedi 18 février 2023.



Garçon Fièvre est une histoire d’amours racontée par des gens qui s’aiment, c’est l’histoire de notre ami Tim et de ses passions. Tim est un témoin des années 80 et 90, il a vécu le Palace, la découverte de la House Music et l’arrivée du Sida. Tim est pour nous un modèle d’amour. La passion c’est pas tellement passionnel, c’est passionnant.



Production : Compagnie Il faut toujours finir ce qu’on a commencé / ​Cie Moonsoon

Avec le soutien de : Compagnie de L’Oiseau-mouche, Montevideo, Marseille lieu de création et de nouvelles écritures contemporaines, CDNC-Théâtre Ouvert, La Curie, T2G Théâtre de Genevilliers.

Remerciements à Tim Joanny-Madesclaire, Philippe Joanny-Madesclaire, Garance Bonotto, Thomas Mallen, Anouk Maugein et Morgane Vallée.





Un projet de Jeanne Lazar et Timothée Lerolle d’après un entretien avec Tim Joanny-Madesclaire

Avec Jeanne Lazar + Timothée Lerolle + et Grokosto le chat.

Crédit photo : Garance Bonotto, modèle Martin Nadal.

