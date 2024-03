JEANNE DE PASSAGE À ORLÉANS A l’angle des rues de Bourgogne et Saint-Etienne Orléans, dimanche 21 avril 2024.

JEANNE DE PASSAGE À ORLÉANS Cette visite retrace l’histoire des Fêtes de Jeanne d’Arc de 1429, date de création de l’événement, à nos jours. 21 avril – 18 mai A l’angle des rues de Bourgogne et Saint-Etienne Plein tarif : 7,50€ / Tarif réduit (sur justificatif) : 5,50€ / Gratuité (sur justificatif)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-21T15:00:00+02:00 – 2024-04-21T16:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T10:30:00+02:00 – 2024-05-18T12:00:00+02:00

Cette visite retrace l’histoire des Fêtes de Jeanne d’Arc de 1429, date de création de l’événement, à nos jours. Découvrez les pratiques festives et

populaires ainsi que les temps forts et emblématiques de ces célébrations

inscrites en 2018 au Patrimoine culturel immatériel de France. Nous évoquerons aussi les temps forts, symboles et objets qui rythment les Fêtes de Jeanne d’Arc et qui en font un moment de partage et de convivialité pour les Orléanais.

Durée 1h30

Réservation obligatoire. L’achat des billets se fait auprès de l’Office de tourisme Orléans Val-de-Loire Tourisme : 23 place du Martroi ou billetterie

en ligne sur le site www.tourisme-orleansmetropole.com

Plein tarif : 7,50€

Tarif réduit (sur justificatif) : 5,50€ : demandeurs d’emploi, plus de 65 ans, détenteur du City-Pass, un accompagnant d’un adhérent au PASSé-simple.

Gratuité (sur justificatif) : moins de 18 ans, étudiants, personnes à handicap et un accompagnant, personnes bénéficiant de minima sociaux, adhérents au PASSé-simple.

A l'angle des rues de Bourgogne et Saint-Etienne Angle rue de Bourgogne, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Vue de la place du Martroi à Orléans, d’après Deroy, 1855, chromolithographie © Hotel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans