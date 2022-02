Jeanne de France, l’histoire d’une Reine Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

2022-02-01 10:00:00 – 2022-02-09 12:30:00

Lignières Cher Lignières Histoire de Jeanne de France racontée à la bibliothèque de Lignières mercredi 9 février de 15 à 18h.

Exposition temporaire du 1er au 11 février 2022. La bibliothèque vous plonge dans l'Histoire et plus précisément au XVème siècle pour vous raconter « Jeanne de France, l'histoire d'une Reine » , une personne historique qui a marqué le Berry. Soyez au rdv mercredi 9 février, ou sinon ne manquez pas l'exposition temporaire jusqu'au 11 février ! bibliotheque-lignieres@outlook.fr +33 2 48 60 20 84

Exposition temporaire du 1er au 11 février 2022. Bibliotheque Lignieres

