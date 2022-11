Jeanne d’arc n’a pas de couleur Pouillon Pouillon Catégories d’évènement: Landes

Landes Pouillon EUR 3 7 Seule en scène de Jeanne d’Arc Perron mis en scène par la Compagnie CéTo sur un texte de Jean-Luc Morisset.

Jeanne d’Arc nous raconte avec humour une partie de son histoire, de son enfance au Cameroun à son arrivée en France et son installation dans les Landes. Seule en scène de Jeanne d’Arc Perron mis en scène par la Compagnie CéTo sur un texte de Jean-Luc Morisset.

