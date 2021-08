Beauvais Beauvais Beauvais, Oise Jeanne d’Arc et Marie, duchesse de Wurtemberg Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Jeanne d’Arc et Marie, duchesse de Wurtemberg Beauvais, 11 septembre 2021, Beauvais. Jeanne d’Arc et Marie, duchesse de Wurtemberg 2021-09-11 – 2021-09-11

Beauvais Oise Conférence Jeanne d'Arc et Marie, duchesse de Wurtemberg Samedi 11 septembre à 16h Eglise de Marissel Conférence de Julien Serey, conseiller auprès de l'évêque de Beauvais Proposée par l'association Les amis de Notre-Dame de Marissel Entrée gratuite Renseignements au 03 44 05 72 28 Conférence Jeanne d'Arc et Marie, duchesse de Wurtemberg Samedi 11 septembre à 16h Eglise de Marissel Conférence de Julien Serey, conseiller auprès de l'évêque de Beauvais Proposée par l'association Les amis de Notre-Dame de Marissel Entrée gratuite Renseignements au 03 44 05 72 28 +33 3 44 05 72 28 Conférence Jeanne d'Arc et Marie, duchesse de Wurtemberg Samedi 11 septembre à 16h Eglise de Marissel Conférence de Julien Serey, conseiller auprès de l'évêque de Beauvais Proposée par l'association Les amis de Notre-Dame de Marissel Entrée gratuite Renseignements au 03 44 05 72 28 Pixabay free images dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Autres Lieu Beauvais Adresse Ville Beauvais lieuville 49.4297#2.1069