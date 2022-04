Jeanne d’Arc, de la bergère à la guerrière, ou le dépassement des frontières Salle de l’institut, 30 avril 2022, Orléans.

Jeanne d’Arc, de la bergère à la guerrière, ou le dépassement des frontières

Salle de l’institut, le samedi 30 avril à 11:00

**11 h** Salle de l’Institut Animée par Richard Galliano-Valdiserra, agrégé de l’Université, professeur d’histoire en khâgne Ulm au lycée Lakanal, Sceaux, lieutenant de réserve opérationnelle dans l’armée de l’air et de l’espace, formateur-conférencier sur la base aérienne 123 de Bricy. Dans le contexte de la guerre de Cent Ans, où la France était plus déchirée que jamais, comment s’explique l’épopée d’une jeune paysanne devenue « chef de guerre » autoproclamé de l’armée de libération dans ce monde de la limite, de l’entre-deux, entre fascination et rejet, normalité et anomie, trahison et loyauté ? Concrètement, quels furent exactement le sens de la mission et la nature du rôle militaire de Jeanne d’Arc ? Et comment l’événement militaire peut-il être transposé dans l’ordre du surnaturel ? Plus largement, que nous dit sa révolte du sentiment national au XVe siècle et des identités de genre ? Cette conférence, centrée sur le « phénomène Jeanne d’Arc », mythifiée de son vivant, démontrera la fulgurance dialectique d’une existence aux confins de deux mondes qui se confondent : le masculin et le féminin, la sainte et la sorcière, la guerrière et la prophétesse, Jeanne et la Pucelle, en somme, une personnalité hors normes, puissance incarnative jusqu’à l’outre-tombe.

Gratuit

Conférence dans le cadre des fêtes de Jeanne d’Arc

Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T11:00:00 2022-04-30T12:30:00