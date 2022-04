« Jeanne d’Arc au cinéma » Cinéma Les Carmes, 30 avril 2022, Orléans.

Cinéma Les Carmes, le samedi 30 avril à 16:00

**16 h** Cinéma Les Carmes Animée par Olivier Bouzy, attaché de conservation en charge des collections du centre Jeanne d’Arc. Le premier film des frères Lumière, l’entrée d’un train en gare de La Ciotat, date de 1896. Deux ans plus tard, les frères Lumière firent tourner le premier film sur Jeanne d’Arc. En raison des contraintes techniques, le film durait 30 secondes, il était muet, mais colorisé à la main. La filmographie de Jeanne d’Arc est ainsi la plus longue du monde. Avec le temps, on est passé de tableaux animés à des adaptations d’oeuvres littéraires ou d’opéras. Puis on inventa le métier de scénariste, et les films sont devenus des oeuvres originales. D’abord uniquement français, les films sur Jeanne d’Arc sont aussi italiens, allemands, américains, avec des thématiques qui ont évolué au fil du temps. Nous observerons comment le sujet a évolué, sur plus d’un siècle, grâce à la projection de plusieurs extraits.

Gratuit

Conférence dans le cadre des fêtes de Jeanne d’Arc

Cinéma Les Carmes 7 rue des Carmes 45000 Orléans Orléans Loiret



2022-04-30T16:00:00 2022-04-30T17:30:00