Jeanne Cherhal – Cinéma MK2 BIBLIOTHEQUE, 14 février 2023, PARIS.

Jeanne Cherhal – Cinéma MK2 BIBLIOTHEQUE. Un spectacle à la date du 2023-02-14 à 20:00 (2023-02-14 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

MK2 CINEMAS présente ce concert Jeanne Cherhal – Cinéma« Quelques temps après notre rencontre au festival Lumière, Thierry Frémaux m’a soumis une idée qui m’a séduite immédiatement. Avec pour partenaire mon seul piano, le défi serait de construire un concert dédié au cinéma, en me plongeant dans des chansons de bandes originales emblématiques. Un ping-pong s’est alors installé entre nous, chacun suggérant à l’autre sa musique de film fétiche, son thème préféré :« Un saut chez Almodóvar s’impose !– Je ne peux pas faire sans « La vie est un long fleuve tranquille » !– Philippe Sarde, incontournable !– Et pourquoi pas une chanson d’actrice ?… » etc.A l’issue de cet exaltant déjeuner, nous avions fantasmé quatre bonnes heures de show. Un rien long, peut-être…Tout l’enjeu fut alors pour moi de piocher dans ce répertoire idéal et infini, afin d’inventer une balade cinématographique en réarrangeant pour le piano-voix les morceaux qui m’attiraient le plus. J’envisage ce concert comme un objet en mouvement, un instantané de plaisir musical, et surtout une merveilleuse occasion de chanter mon amour pour le cinéma. » Jeanne Cherhal, Une production Les Visiteurs du Soir et L’Institut LumièreAccès handicapés, heure d’arrivée conseillée à 19h30, parking, Metro : Ligne 14 Bibliothèque François Mitterand et Ligne 6 Quai de la GarePC sécurité dans le hall du cinéma Jeanne Cherhal Jeanne Cherhal

Votre billet est ici

MK2 BIBLIOTHEQUE PARIS 128/162 AVENUE DE FRANCE Paris

MK2 CINEMAS présente ce concert

Jeanne Cherhal – Cinéma

« Quelques temps après notre rencontre au festival Lumière, Thierry Frémaux m’a soumis une idée qui m’a séduite immédiatement. Avec pour partenaire mon seul piano, le défi serait de construire un concert dédié au cinéma, en me plongeant dans des chansons de bandes originales emblématiques. Un ping-pong s’est alors installé entre nous, chacun suggérant à l’autre sa musique de film fétiche, son thème préféré :

« Un saut chez Almodóvar s’impose !

– Je ne peux pas faire sans « La vie est un long fleuve tranquille » !

– Philippe Sarde, incontournable !

– Et pourquoi pas une chanson d’actrice ?… » etc.

A l’issue de cet exaltant déjeuner, nous avions fantasmé quatre bonnes heures de show. Un rien long, peut-être…

Tout l’enjeu fut alors pour moi de piocher dans ce répertoire idéal et infini, afin d’inventer une balade cinématographique en réarrangeant pour le piano-voix les morceaux qui m’attiraient le plus. J’envisage ce concert comme un objet en mouvement, un instantané de plaisir musical, et surtout une merveilleuse occasion de chanter mon amour pour le cinéma. »

Jeanne Cherhal, Une production Les Visiteurs du Soir et L’Institut Lumière

Accès handicapés, heure d’arrivée conseillée à 19h30, parking, Metro : Ligne 14 Bibliothèque François Mitterand et Ligne 6 Quai de la Gare

PC sécurité dans le hall du cinéma

.38.5 EUR38.5.

Votre billet est ici