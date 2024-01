Sonic Protest Jeanne Barret Marseille, vendredi 15 mars 2024.

Sonic Protest ♫♫♫ Vendredi 15 mars, 21h00 Jeanne Barret

En 2023, Sonic Protest fête ses 20 ans !

« En montant, en partenariat avec des structures et lieux très variés, des mini-tournées pour les artistes invité·e·s au festival, Sonic Protest la joue mutuelle voire contre-exclu … faut que ça tourne.

Bref, festivals cousins ou mono-soirées adelphes, ça se fait par affinité seulement et tous-ensemble-tous-ensemble … on y arrive mieux que chacun dans son coin.

Fais gaffe … si tu ne viens pas à Sonic Protest, il se peut que Sonic Protest vienne à toi ! »

Nous nous joignons à cette synergie depuis 3 ans chez Jeanne Barret, pour favoriser la tournée des artistes et pour le plaisir de nos yeux et de nos oreilles.

Nous nous retrouverons le 15 mars avec une belle et riche programmation et fêterons cette belle aventure musicale et humaine !

En forme de world-building méta, Arthur Chambry, tel un pop-trouvère ou ménestrel contemporain bien enhardi, trace les contours de La Seuz, un open-world en pleine extension et perpétuelle mutation. Au fil de ses divers et récents projets (compositions, textes et performances) émerge Rocronde, un territoire semi-sauvage, agreste et rural, où la nature omniprésente accueille des êtres variés, errants, hybrides, tous-tes lié-es de quelque manière qu’iels soient à la langue du vent, le souffle, et ses sonorités enchantées La Seuz

http://arthurchambry.com/

claquettes, trompette – Anna Gaïotti

électronique modulaire – Jean Bender

Muon S est la rencontre d’Anna Gaïotti et Jean Bender sous la forme d’un échange entre le son de claquettes amplifiées et celui d’un synthé modulaire. Larsens, électronique, grains bruitistes, accumulations rythmiques, espaces, ce travail expérimental à la fois de complémentarité et de friction tend à questionner la présence du corps dans le son, du geste qui mue et mute avec et dans le son de l’instrument électronique. Cette performance fait acte d’une intensité physique et sonore radicale qui met en confusion ce qui est vu et entendu.

https://youtu.be/IICTd-lOlhQ

Troubadour des temps modernes parcourant les vastes terres de la musique électronique. Tantôt enchanteresse avec Undae, pour une plongée électroacoustique – acousmagique. Tantôt Undae Tropic, dévoreuse insatiable de grooves et polyrythmies multiformes.

https://undae.bandcamp.com

+

par Douceur Piquante

www.facebook.com/douceurpiquante13

_____________________________________________________________

