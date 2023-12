PAN AFRICAN MUSIC PARTY Jeanne Barret Marseille, 16 décembre 2023, Marseille.

PAN AFRICAN MUSIC PARTY Samedi 16 décembre, 20h00 Jeanne Barret 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-16T20:00:00+01:00 – 2023-12-17T02:00:00+01:00

Fin : 2023-12-16T20:00:00+01:00 – 2023-12-17T02:00:00+01:00

PAN AFRICAN MUSIC PARTY 16/12 SAVE THE DATE

Bruxelles-Marseille

Samedi 16 décembre 2023, 20h-2h

Restauration by Douceur Piquante

Les ateliers Jeanne Barret invitent le trio griot punk AVALANCHE KAITO, le dj RIVNASH et des SECRET GUESTS pour vous réchauffer le temps d’une soirée hivernale avant la fin d’année !

Griot punk electro afro trap dancehall / déhanchés assurés !

Au programme :

• 20h-22h : Rivnash / DJ

• 22h-23h30 : Avalanche Kaito / Live

• 23h30-2h : Secret Guests / Show

Entrée 10€ en prévente en ligne : sur www.jeannebarret.com ou sur https://www.helloasso.com/associations/association-circulaire-jeanne-barret/evenements/avalanche-kaito

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Jeanne Barret Boulevard Sévigné, 13015 Marseille Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-circulaire-jeanne-barret/evenements/avalanche-kaito »}] [{« link »: « http://www.jeannebarret.com »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-circulaire-jeanne-barret/evenements/avalanche-kaito »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]