Fête de Village des Crottes (13015) Jeanne Barret Marseille, 14 octobre 2023

Fête de Village des Crottes (13015) Samedi 14 octobre, 10h30 Jeanne Barret Entrée libre

Samedi 14 octobre, 10h30-22h – FÊTE DE VILLAGE

77 rue de Lyon, 13015

– à partir de 10h30 : les Fabriques et ICI Marseille organisent une kermesse : ateliers créatifs et ludiques, visite de la manufacture, balades urbaines pour découvrir le quartier en collaboration avec la Compagnie des Rêves Urbains, jeux pour enfants, spectacle et animations toute la journée.

Place de l’église du village des Crottes, 13015

– à partir de 12h jusqu’à 17h : fête de village avec repas partagé, loto par le Comité des Gens Excellents, atelier sculpture peinture avec Paloma Rouillier

Jeanne Barret, 5 boulevard de Sévigné, 13015

– 18h : Faire communauté – Comment créer de nouvelles proximités ?

rencontres, discussions, échanges proposés par Raphaël Besson

– 20h-21h : Concert de rap de Blackgate

– 21h : Paëlla par Céline du Maeva

Jeanne Barret 5 boulevard de Sévigné 13015 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T22:00:00+02:00

Jeanne Barret