Vernissage Jeanne Barret Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Vernissage Jeanne Barret Marseille, 12 octobre 2023, Marseille. Vernissage Jeudi 12 octobre, 18h00 Jeanne Barret Entrée libre Du 12 octobre au 18 novembre chez Jeanne Barret – EXPOSITIONS

Jeudi 12 octobre, 18h – VERNISSAGE avec repas proposé par l’Après M.

– VillageVille, exposition de photographies de Julien Oppenheim (avec la participation de Bernard Vassallo)

– installation Circo Syracuse, une agora par Olivier Vadrot

Dans le cadre du festival Photo Marseille et des Journées Nationales d’Architecture Plus d’informations sur www.jeannebarret.com Jeanne Barret 5 boulevard de Sévigné Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.jeannebarret.com [{« link »: « http://www.jeannebarret.com »}] Métro, ligne 2 : Bougainville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T18:00:00+02:00 – 2023-10-12T22:30:00+02:00

2023-10-12T18:00:00+02:00 – 2023-10-12T22:30:00+02:00 Jeanne Barret Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Jeanne Barret Adresse 5 boulevard de Sévigné Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Jeanne Barret Marseille latitude longitude 43.351616;5.365282

Jeanne Barret Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/