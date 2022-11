SO RUFF SO TUFF – ANTINOTE 10 ANS Jeanne Barret, 16 décembre 2022, Marseille.

10€

♫♫♫

Jeanne Barret Boulevard Sévigné, 13015 Marseille 15e Arrondissement Marseille 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

https://just.earth/ Guitariste improvisateur, de la noise au psychédélisme… Jean-François Pauvros est un guitariste atypique qui promène depuis 30 ans sa silhouette dégingandée de funambule nomade sur les sentiers escarpés des musiques de traverse.

En solo, pratique où il excelle, il dégage aussi bien de la puissance que de la fougue, toujours avec une poésie aux accents quasi flamboyants. Epsilove fait partie du crew avant la naissance du crew. Elle signe le deuxième disque du label sous le nom de Syracuse en 2012, projet central du label. Avec le duo Syracuse, Epsilove fait le tour des festivals Français et donne une couleur plus Pop au label. Elle prend ensuite un envol solo sous les noms d’Epsilove. Entité libre jouant des lives psyché et acid dans des fêtes underground aux 4 coins de l’Europe. Epsilove sortira son premier album solo sur Antinote en 2023. Co-fondateur du label Antinote, marchand de disques rares, digger de haut vol et producteur infatigable à la recherche des sons les plus étranges depuis près de 30 ans, IUEKE, alias Gwen Jamois, est une figure qui compte sur les cercles des musiques expérimentales.

Qui d’autre que lui à la possibilité de sortir des EP sur chacun des labels électroniques les plus bouillants de la scène, Antinote, BFDM, L.I.E.S, Gravats, Trilogy Tapes.

Il crée des sonorités destinées aux milieux underground des soirées, raves et ragers, par le biais d’expériences multi-platines.

« Iueke, c’est le patron. Le label Antinote se construit autour de ses archives techno early 90’s qu’il enregistrait la nuit dans un studio Reggae dub de Brixton. Le type est un puits de culture aux milles anecdotes. Véritable dandy que vous pourrez croiser aux puces le matin très tôt ou dans un club très tard pour jouer des set techno complètement barrés » « Que ce soit ses sets réguliers sur Rinse France ou NTS, sa présence dans les principaux festivals européens ou des teufs au milieu des bois, évidemment son label Antinote et l’approche singulière et inventive de sa DA, ou encore qu’il soit une référence du Diggin : nul n’incarne mieux que Zaltan l’underground dance music des années 20.

Et pourtant, loin de jouer les icônes générationnelles ou encore les statues du commandeur de la house, la vrai singularité de Zaltan est de se mettre à nu émotionnellement (parfois littéralement aussi pour ceux qui le connaissent en soirée..), comme un alter ego de Quentin, à qui il servirait de voile pudique.

Pour lui, le diggin est autant une démarche esthétique, que la recherche d’un monde perdu et enfoui en lui. Cette boulimie de disques, de toutes les époques et dans tous les styles, est telle une recherche sans fin d’un vocabulaire capable de retranscrire ses sentiments, ses fêlures et nous conter ce mystérieux “monde englouti”.

Avec son label Antinote, Zaltan trouve un nouveau média pour ses émotions. Jamais la direction artistique d’un label n’a été autant au service de la psyché de celui qui l’incarne : mélancolie et nostalgie de Syracuse ou Dominique Dumont, raffinement et élégance d’un Inoue Shirabe, DK ou Toulouse Low Trax, darkness d’un Iueke ou Front 2 Cadeaux, brutalité d’un Succhiamo, sensibilité d’un Sign Libra, ou encore la complexité de Leonardo Martelli ou Radiant Pourpre. » https://antinoterecordings.bandcamp.com

Une partie des bénéfices de la billetterie est reversée en soutien à l’association JUST, plateforme de transformation sociale

