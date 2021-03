JEANNE AU FIL DE L’EAU Ponton quai du Fort-Alleaume, 24 avril 2021-24 avril 2021, Orléans.

JEANNE AU FIL DE L’EAU

du samedi 24 avril au samedi 8 mai à Ponton quai du Fort-Alleaume

Nous sommes en avril 1429, avant la décisive bataille d’Orléans, Jeanne d’Arc arrive de Blois par la rive sud de la Loire, avec un convoi de vivres pour ravitailler la ville d’Orléans. Il est prévu de traverser la Loire a la hauteur de Checy. L’orientation du vent ce jour-là est défavorable, il faut trouver une autre solution… Partez en bateau a la découverte de ce moment clef et méconnu de l’épopée de Jeanne d’Arc à Orléans. Retracez son itinéraire au fil de l’eau… _Dans le cadre des Fêtes de Jeanne d’Arc 2021._ _En partenariat avec Balades et découvertes en bateau sur la Loire :_ [_[https://www.balade-bateau-orleans.com/](https://www.balade-bateau-orleans.com/)_](https://www.balade-bateau-orleans.com/) _Mesures de sécurité sur le bâteau:_ _- enfants sous la responsabilité des parents_ _- personnes à mobilité réduite, pas d’accès fauteuil roulant_ _- animaux de petite taille acceptés dans un sac_ **Réservation obligatoire** et achat des billets auprès de l’Office de tourisme Orléans Val de Loire Tourisme : 2 place de l’Étape **Lieu de départ :** ponton quai du Fort Alleaume **Places limitées – durée 2h** **Protocole sanitaire:** **• Port du Masque obligatoire sur toute visite/balade** **• Cette visite/balade est équipée d’audiophone** **Ecouteurs en vente à l’Office de tourisme : 1,50 euros, à conserver et à réutiliser (non compris dans le coût du billet).** **Vous pouvez vous munir de votre casque ou de vos écouteurs audio personnels, les prises jack sont standard.** **Pour les personnes équipées d’un appareil auditif (position T) une boucle magnétique est à votre disposition. Merci d’en faire la demande lors de votre réservation à la billetterie.** **Faites le choix du PASSé-simple et économisez sur vos visites et balades :** PASS à 15 €, formule DUO 2 PASS à 25€, valable de date à date, pendant 1 an. Le PASSé-simple Orléans Ville d’art et d’histoire vous permet d’accéder en illimité, pendant un an, à toutes les actions proposées par le service Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans : visites, balades, rencontres… Vous ne payez plus aucun supplément sur vos achats de billetterie (hors spectacles). Vous bénéficierez de nombreux avantages et à chaque passage d’un tarif réduit pour un adulte vous accompagnant. En vente au comptoir à l’Office de tourisme – Orléans Val de Loire Tourisme, 2 place de l’Etape Orléans.

Plein tarif : 7,50€ / Tarif réduit : 5,50€ / Gratuit : (sur justificatif) Moins de 18 ans, étudiants, personnes à handicap et 1 accompagnant, personnes bénéficiant de minima sociaux, adhérent au PASSé-simple / Adhésion PASSé-Simple : 15€

Ponton quai du Fort-Alleaume Quai du fort Alleaume Orléans



