Jeanne Added+Citron Sucre LA LUCIOLE, 25 mars 2023, ALENCON.

Jeanne Added+Citron Sucre LA LUCIOLE. Un spectacle à la date du 2023-03-25 à 20:30 (2023-02-10 au ). Tarif : 29.95 à 29.95 euros.

LA NOUVELLE VAGUE (L-R-20-9898/9622/9621) PRESENTE CE CONCERT JEANNE ADDED

LA LUCIOLE ALENCON 171, Route de Bretagne Orne

Avec les années Jeanne Added a prouvé que le coup de coeur du public s’est transformé en une histoire d’amour pérenne. De retour avec « By Your Side » un troisième opus dans lequel se distille une poésie à la fois intime et politique, où la pop est tribale, sensuelle, aérienne, Jeanne n’a pas peur des contrastes et fait preuve d’un parfait équilibre entre la maîtrise et le lâcher prise. Quatre ans après son passage remarqué lors de la 1ère édition du Festival Baisers Volés, elle est de retour à La Nouvelle Vague pour un moment hors du temps qui s’annonce d’ores et déjà grandiose !

Ouverture des portes : 20H

Votre billet est ici