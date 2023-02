Jeanne Added + L’Argousier LE METAPHONE, 14 avril 2023, OIGNIES.

Jeanne Added + L’Argousier LE METAPHONE. Un spectacle à la date du 2023-04-14 à 20:30 (2023-04-14 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Jeanne Added n’a pas besoin de trop en dire pour offrir beaucoup. Il en a toujours été ainsi, dès son premier album “Be Sensational“, paru en 2015. Sa poésie à la fois intime et politique se distille dans les sillons de son troisième album “By Your Side“, où elle chante toujours l’amour, l’être ensemble, la rupture aussi. Sa voix de plus en plus intense, medium d’émotions, épouse une écriture d’une sincérité immédiate. Entre terre nourricière et ciel poétique, Jeanne Added, elle, intègre le cœur de notre monde, l’habitant avec une musique aussi généreuse que pudique. Précieuse, tel un diamant brut. Laboratoire en forme de duo minimaliste, on trouve dans L’ARGOUSIER une guitare et une basse, tantôt pop, tantôt punk, une boîte à rythme pour danser et des voix éthérées. Sophie et Lulu partagent une affection pour les imaginaires sensibles et une approche des instruments intuitive et libre, dépouillée. Une recette poétique, au goût de morceaux qui s’étirent.

LE METAPHONE OIGNIES 9-9BIS CHEMIN DU TORDOIR Pas-de-Calais

