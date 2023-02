Jeanne Added + Guest LA LAITERIE – GRANDE SALLE, 8 juin 2023, STRASBOURG.

LA LAITERIE – GRANDE SALLE STRASBOURG 13, rue du Hohwald Bas-Rhin

indie Pop

Ouverture des portes: 19h30

début 1ère partie: 20h00

Magistrale la voix de Jeanne Added est irrésistible. Après avoir conquis le public avec ses albums Be Sensational (2015) et Radiate (2018), Jeanne a pris un tournant plus acoustique avec son EP Air, sorti en 2020. Instant suspendu dans son parcours, on la devine, dans cet EP, affranchie, une puissante chaleur apparaissant à l’horizon. En 2022, elle prépare son retour sur scène et sur disque.

