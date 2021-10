Reims Reims Marne, Reims JEANNE ADDED BOTH SIDES Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Reims Marne Auréolée d’une double Victoire de la musique, JEANNE ADDED revient à Reims avec “Both Sides”, une relecture en solo époustouflante de son répertoire. Pour cette soirée intimiste au cirque, l’artiste rémoise n’hésite pas à bousculer l’espace de la scène, se donnant à voir et à entendre sous un nouvel angle. Des deux côtés. «?Changer d’échelle, déplacer le regard, renouveler l’écoute?» ?: telle est l’expérience à laquelle nous convie celle qui s’est imposée, en deux albums, comme l’une des personnalités les plus fortes de la scène musicale française. Depuis son éclatant premier album, “Be Sensational”, sorti en 2015, Jeanne Added a accompli une ascension fulgurante jusqu’à recevoir deux Victoires de la musique en 2019 dans les catégories Artiste féminine et Album rock pour “Radiate” (son deuxième album). Après une tournée à guichet fermé, la voici qui choisit d’arpenter seule la scène pour explorer différemment son répertoire. Pour cela, elle a fait appel au scénographe Éric Soyer, complice de Joël Pommerat, qui lui a conçu un dispositif immersif, au cœur même du public, permettant de révéler son magnétisme si singulier. Dans cette performance en trois tableaux, la chanteuse et musicienne rémoise décline en solo différentes facettes de son monde musical, entre fièvre électrique, électro-rock et ferveur lyrique. Avec ce concert d’un nouveau genre, Jeanne Added continue de brouiller les pistes et fait preuve sur scène d’un tempérament plus puissant que jamais. JEANNE ADDED BOTH SIDES dernière mise à jour : 2021-10-18 par ADT de la Marne S.I.T Partagé de la MarneS.I.T Partagé de la Marne

