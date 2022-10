JEANNE ADDED, 29 octobre 2022, .

JEANNE ADDED



2022-10-29 – 2022-10-29

ELECTRO-POP – FR

Jeanne Added n’a pas besoin de trop en dire pour offrir beaucoup. Il en a toujours été ainsi, dès son premier album Be Sensational, paru en 2015. Depuis, la musicienne française l’a défendu longuement sur scène, a enregistré un second album, Radiate, prouvant que le coup de cœur du public se transformait en une histoire d’amour pérenne. Puis elle est repartie en tournée et a habité un court-métrage, Air, où elle chantait en français pour la première fois.

C’est donc naturellement qu’on l’entend à nouveau en français dans son nouvel album à paraître fin septembre, By Your Side : sa poésie à la fois intime et politique se distille dans les sillons de ce nouvel opus.

Elle y raconte raconte l’envol, la légèreté, tout en revenant à ses sources : le jazz et le classique jadis étudiés au Conservatoire de Reims puis de Paris. Le son y est minimal, sans enrobage, et la voix de Jeanne, de plus en plus intense, medium d’émotions, épouse une écriture d’une sincérité immédiate. Entre terre nourricière et ciel poétique, Jeanne Added, elle, intègre le cœur de notre monde, l’habitant avec une musique aussi généreuse que pudique. Précieuse, tel un diamant brut.

On la retrouvera sur la grande scène de La Carène, 4 ans après un concert intense et hypnotique qui a marqué bien des esprits !

Ouverture des portes à 20h

Tarifs :

Abonné.e 20€ en prévente (+frais), 23€ sur place

Plein tarif 26€ en prévente (+frais), 29€ sur place

Tarif réduit 23€ en prévente (+frais), 26€ sur place

Une production La Carène.

contact@lacarene.fr +33 2 98 46 66 00 https://www.lacarene.fr/JEANNE-ADDED-1240.html

dernière mise à jour : 2022-10-03 par