du jeudi 29 juillet au samedi 31 juillet

– Ah ! Jeanne… – Notre Jeanne ! – Notre Jeanne, à tous. – Qui aurait cru qu’un jour, une gamine ait tant de courage, tant de persévérance. – Qu’une gamine soit capable de mener une armée, de faire sacrer un Roi. – Qu’une gamine puisse devenir un symbole si grand, l’héroïne de tout un peuple. – Qu’une gamine puisse finir de la sorte, brûlée vive. – Car elle n’était qu’une gamine, qu’une gamine. – Comment est-ce possible ? C’est une histoire de fou ! – Nous allons tenter de vous raconter cette histoire. – Enfin… cette histoire, comme nous on l’imagine… – Ce qui se serait passé si tout ne s’était pas passé comme ça s’est passé… – Notre version de l’histoire. Vous suivez ?… – Bon. Voici la véritable fausse histoire de Jeanne d’Arc. Après la vraie fausse histoire de la création de vin, découvrez les comédiens des Ateliers d’Amélie dans leur nouveau spectacle : Jeanne, une relecture pétillante de l’histoire de celle qui sauva la France. Douze comédiens interprètent plus d’une trentaine de rôles, tous plus délirants les uns que les autres.

SANS RÉSERVATION – ENTRÉE LIBRE

La réole Prieuré des bénédictins, PLACE ALBERT RIGOULET, LA RÉOLE

2021-07-29T21:00:00 2021-07-29T22:30:00;2021-07-30T21:00:00 2021-07-30T22:30:00;2021-07-31T21:00:00 2021-07-31T22:30:00

