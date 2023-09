« Jeanmot en musique » par Le Concert Spirituel, 16 novembre 2023, .

Le jeudi 16 novembre 2023

de 20h00 à 21h15

.Public adultes. payant

De 8€ à 36€

En écho à l’exposition « Louis Janmot, Le Poème de l’âme », Hervé Niquet a construit un programme d’œuvres rares du répertoire sacré français du XIXe siècle.

Avec ce programme, Hervé Niquet et Le Concert Spirituel souhaitent mettre en lumière les œuvres sacrées rarement jouées de compositeurs français du XIXe siècle, dont le public connaît aujourd’hui surtout les opéras. Hervé Niquet a construit un programme inédit entremêlant antiennes grégoriennes traditionnelles et œuvres rares de Gounod et de Saint-Saëns, toutes marquées par cette même approche néo-classique. S’y côtoient la Messe vocale de Gounod, dont il dit l’avoir « travaillée à peu près dans le style de la chapelle Sixtine », qu’il écrit en 1842, et qui sera un succès lors de sa création à Vienne, et la Messe opus 4 de Saint-Saëns, première œuvre d’envergure du musicien à porter un numéro d’opus car la première qu’il considère comme s’inscrivant véritablement dans la tradition, créée (également avec les honneurs !) à l’église Saint-Merri en 1857 ; mais aussi des œuvres moins connues des deux maîtres, comme Les Sept paroles de Notre Seigneur Jésus-Christ, composée en 1855, peu donnée et pourtant décrite par leur dédicataire comme « si admirable de largeur et de simplicité », ou encore le Veni Creator de Saint-Saëns, première œuvre composée après sa nomination comme organiste de l’église de La Madeleine en 1858, tout à la fois lumineuse et introspective.

Auditorium du Musée d’Orsay

Esplanade Valéry Giscard d’Estaing

75007 Paris

Contact : https://www.musee-orsay.fr/fr/agenda/evenements/choeur-du-concert-spirituel-herve-niquet-direction https://www.facebook.com/museedorsay https://www.facebook.com/museedorsay https://www.musee-orsay.fr/fr/agenda/evenements/choeur-du-concert-spirituel-herve-niquet-direction

©Thomas Lamouroux – Théâtre du Châtelet Hervé Niquet dirige le Chœur du Concert Spirituel ©Thomas Lamouroux