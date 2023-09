Balade guidée sur la géologie à la carrière Jeandillon Jeandillon Martres, 15 octobre 2023, Martres.

Martres,Gironde

Le long du sentier d’interprétation de la Carrière de Jeandillon, découvrez des trésors vieux de plusieurs millions d’années permettant ainsi de comprendre l’histoire géologique de notre région. Une animation encadré par les animateurs de la réserve de Saucats.

Matériels : chaussures de marche, tenue adaptée à la météo

Rdv : parking carrière de jeandillon, RD 671

Cette animation est proposée dans le cadre de l’évènement « Bienvenue sur les espaces naturels sensibles de l’Entre-deux-Mers « .

Sur réservation uniquement, par téléphone ou via le lien ci-dessous

17 place(s) disponible(s)

Enfant à partir de 7 ans

Gratuit.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 16:00:00. EUR.

Jeandillon

Martres 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Along the Carrière de Jeandillon interpretation trail, discover treasures dating back millions of years, and learn about the geological history of our region. Supervised by Saucats reserve staff.

Equipment: walking shoes, weather-appropriate clothing

Rdv: jeandillon quarry parking lot, RD 671

This activity is offered as part of the « Bienvenue sur les espaces naturels sensibles de l’Entre-deux-Mers » event.

By reservation only, by telephone or via the link below

17 place(s) available

Children aged 7 and over

Free

A lo largo del sendero de interpretación de la Carrière de Jeandillon, descubra tesoros de millones de años de antigüedad que le ayudarán a comprender la historia geológica de nuestra región. Esta actividad está supervisada por el personal de la reserva de Saucats.

Equipamiento: calzado para caminar, ropa adecuada para la intemperie

Punto de encuentro: aparcamiento de la cantera de Jeandillon, RD 671

Esta actividad se propone en el marco de la manifestación « Bienvenida a los espacios naturales sensibles de Entre-deux-Mers ».

Sólo con reserva previa, por teléfono o a través del enlace siguiente

17 plazas disponibles

Niños a partir de 7 años

Gratis

Entlang des Interpretationspfades der Carrière de Jeandillon entdecken Sie Schätze, die mehrere Millionen Jahre alt sind und so einen Einblick in die geologische Geschichte unserer Region ermöglichen. Eine Animation, die von den Betreuern des Naturschutzgebiets Saucats begleitet wird.

Materialien: Wanderschuhe, dem Wetter angepasste Kleidung

Treffpunkt: Parkplatz Steinbruch von jeandillon, RD 671

Diese Animation wird im Rahmen der Veranstaltung « Bienvenue sur les espaces naturels sensibles de l’Entre-deux-Mers » (Willkommen in den sensiblen Naturräumen des Entre-deux-Mers) angeboten.

Nur mit Reservierung, per Telefon oder über den untenstehenden Link

17 Platz(e) verfügbar

Kinder ab 7 Jahren

Kostenlos

