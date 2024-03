JEAN ZAY INTIME 59 rue des Carmes Orléans, dimanche 17 mars 2024.

Début : 2024-03-17T10:30:00+01:00 – 2024-03-17T12:00:00+01:00

Fin : 2024-06-29T15:00:00+02:00 – 2024-06-29T16:30:00+02:00

C’est moins l’homme public que l’Orléanais du quartier des Carmes que

nous allons rencontrer au cours de cette visite. En découvrant quelques

lieux familiers de sa jeunesse, l’écolier, le lycéen, le journaliste, mais aussi le

citoyen, le père et l’écrivain-prisonnier seront convoqués devant des bâtiments emblématiques. Nous finirons au Parc Pasteur autour de La Table

du Banquet, la toute dernière oeuvre mémorielle en son honneur.

Dans le cadre des 80 ans de l’assassinat de Jean Zay.

Durée 1h30

Réservation obligatoire. L’achat des billets se fait auprès de l’Office de tourisme Orléans Val-de-Loire Tourisme : 23 place du Martroi ou billetterie

en ligne sur le site www.tourisme-orleansmetropole.com

Plein tarif : 7,50€

Tarif réduit (sur justificatif) : 5,50€ : demandeurs d’emploi, plus de 65 ans, détenteur du City-Pass, un accompagnant d’un adhérent au PASSé-simple.

Gratuité (sur justificatif) : moins de 18 ans, étudiants, personnes à handicap et un accompagnant, personnes bénéficiant de minima sociaux, adhérents au PASSé-simple.

Jean Zay et Léon Blum, le 18 octobre 1936, lors du Banquet Républicain

© Archives Nationales