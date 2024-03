Jean-Yves Bardoul à la fête du printemps spectacle et ateliers Le Sourn, dimanche 31 mars 2024.

Chaque année l’association « Le jardin qui cache la forêt » fête le printemps, en partenariat avec « Le Blavet au naturel »

Spectacle à 15h30 de Jean-Yves BARDOUL, un homme tour à tour musicien et humoriste. Des musiques vertes ou le végétal côtoie les instruments bricolés les plus incongrus.

Ateliers « Musique verte et jeux buissonniers » de 10h à 18h.

Dates

Localisation : .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 15:30:00

fin : 2024-03-31

ZA de Tréhonin

Le Sourn 56300 Morbihan Bretagne asso.abc@yahoo.com

