JEAN TONIQUE La Place des Canailles (Les Dock Village), 19 novembre 2021, Marseille.

JEAN TONIQUE

La Place des Canailles (Les Dock Village), le vendredi 19 novembre à 20:00

DJ SET ÉVÉNÉMENT DU DJ PARISIEN « JEAN TONIQUE » Vendredi 19/11 Warm-up KEVIN DYSK (Utopia, Delta Festival) Plutôt que de choisir entre les anciens et les modernes, Jean Tonique a décidé de prendre le meilleur des deux mondes avec son premier album Well Mannered Frivolity. Après deux EPs, il se décide à mettre en chantier un album aux multiples in fluences avec utilisation intensive de la talk box, popularisée par Zapp, Snoop Dogg, Kraftwerk et Daft Punk qui donne à sa voix un aspect robotique funky. Jean Tonique y joue tous les instruments, et y invite plusieurs artistes : le rappeur américain Ciscero pose sur « This Feeling » tandis que la vocaliste Keyone Starr, découverte sur le single de Mark Ronson « I Can’t Lose », chante sur « Grooving Machine » et « Something To Talk About ». Dabeull est sur « The Party » et Etienne de Crécy apporte sa touche techno immaculée à « Radio Tuning », seul morceau sans voix de l’album. Jean Tonique contrôle l’espace sonore pour ce voyage qui se conclut par l’élégiaque « Home ». L’idéal cocktail pour un premier LP à jouer en mode repeat lors d’une soirée qui ne nit jamais.

A partir de 5,59€

♫DJ SET♫

La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



