JEAN-REMI CHAIZE DANS « VIVANT » LE COMPLEXE – SALLE DU HAUT, 15 avril 2023, LYON.

JEAN-REMI CHAIZE DANS « VIVANT » LE COMPLEXE – SALLE DU HAUT. Un spectacle à la date du 2023-04-15 à 20:00

Le Complexe ((2022008734) Présente Après « On n’est pas des chiens », Jean-Rémi Chaize revient avec un nouveau spectacle ! Sa fascination pour les personnages aux névroses intactes qu’il dépeint toujours avec intelligence et férocité, fait à nouveau mouche. Portée par un texte et une interprétation impeccables, cette nouvelle galerie de personnages séduit grâce à un humour caustique et enlevé. Dans son deuxième seul en scène, Jean-Rémi est « Vivant ». Il y interprète des personnages qui traversent leur vie comme on traverserait la route sans prendre le passage piéton. À côté de l’endroit qu’il faudrait, pas vraiment dans les clous. Mais avec une authenticité et une vérité qui leur appartiennent autant qu’elles leur échappent. Il profite de l’occasion pour se dévoiler un peu aussi. La mort rôde volontiers autour de tout ça et y est même une invitée de choix. On se joue d’elle avec un plaisir délectable. Quitte à en mourir de rire. Le soin tout particulier porté au travail d’incarnation et de théâtralité, tout comme à celui de la langue, offre à ce spectacle une identité sans pareille. De et avec Jean-Rémi Chaize Mise en scène de Mathieu Quintin JEAN-REMI CHAIZE DANS « VIVANT »

LE COMPLEXE – SALLE DU HAUT LYON 7 rue des Capucins Rhône

