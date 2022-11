Jean Plume – concert piano voix Lanouaille, 19 novembre 2022, Lanouaille.

Jean Plume – concert piano voix

Médiathèque Lanouaille Dordogne

2022-11-19 – 2022-11-19

Lanouaille

Dordogne

8 EUR Chanson française, jazz swing, années 30-40, compositions.

Groupe frais et créatif, Jean-plume revisite les chansons d’autrefois, d’ici et d’un peu plus loin. Nous reprenons des chansons du répertoire français, mais aussi de jazz/swing et de musique latine des années 30/40. Du bal musette aux rythmes chaloupés, de la douce nostalgie au tressautement joyeux de vos épaules, un moment riche en saveurs !

Chanson française, jazz swing, années 30-40, compositions.

Groupe frais et créatif, Jean-plume revisite les chansons d’autrefois, d’ici et d’un peu plus loin. Nous reprenons des chansons du répertoire français, mais aussi de jazz/swing et de musique latine des années 30/40.

+33 5 53 52 65 65

asso Art de Vivre

Lanouaille

dernière mise à jour : 2022-11-08 par