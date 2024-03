Jean-Pierre Pincemin Galerie Oniris Rennes, samedi 13 avril 2024.

Jean-Pierre Pincemin Galerie Oniris Rennes 13 avril – 11 mai

Début : 2024-04-13 14:00

Fin : 2024-05-11 19:00

Les œuvres de Jean-Pierre Pincemin, décédé en 2005, sont rares et précieuses. La galerie Oniris lui rend hommage par cette exposition qui le met à l’honneur grâce à ses gravures et ses estampes. 13 avril – 11 mai 1

https://www.oniris.art/exhibitions/82-jean-pierre-pincemin-graveur/

La sélection des oeuvres présentées dans cette exposition traverse les différents univers que l’artiste a travaillé dans ses gravures, parfois abstraites ou figuratives, noir et blanc ou colorées ou même, parfois réhaussées. Dans ses gravures, Jean-Pierre Pincemin ne cherchait pas à réaliser des copies de ses tableaux mais il abordait cette démarche de graveur comme une investigation à part entière avec des approches inédites.

« Une gravure est réussie quand elle s’approche d’une sorte d’écriture très libre et rapide, où n’est exprimée qu’une seule idée à la fois comme dans une conversation. Le peintre retrouve des formes simples, directes ou plutôt figuratives, la gravure, sincère, authentique, touche alors au plus intime de l’œuvre » JP Pincemin, 1997

Dans cette exposition, la sélection balaie 25 ans de travail : depuis les années 70s avec les « Canti », peintures abstraites réalisées par l’artiste sur des pages choisies d’un ouvrage de Louis Dalla Fior en 1975 jusqu’au début des années 2000.

Galerie Oniris 38 rue d’Antrain Rennes 35700 Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine