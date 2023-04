Jean-Pierre Montal en rencontre à la librairie de Paris Librairie de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Jean-Pierre Montal en rencontre à la librairie de Paris Librairie de Paris, 16 mai 2023, Paris. Le mardi 16 mai 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Nous avons le plaisir de recevoir Jean-Pierre Montal qui présentera son nouveau roman « Leur chamade » paru aux éditions Séguier. Jean-Pierre Montal signe une fresque mélancolique sur le fossé entre les générations et les époques : celle de 68, celle des années Mitterrand, et la nôtre, enfin. Edwige est une architecte reconnue à qui tout semble avoir réussi. Mais la mort de sa mère et la lecture du journal intime qu’elle tenait dans sa jeunesse vont raviver un sombre passé occulté… Jean-Pierre Montal est le cofondateur des éditions Rue Fromentin et l’auteur de plusieurs romans et essais. Avec Leur chamade, il livre un roman où la lucidité et l’ironie se doublent toujours d’une profonde tendresse. Librairie de Paris 7-9 Place de Clichy 75017 Paris Contact : https://www.librairie-de-paris.fr/agenda-136222/litterature-jean-pierre-montal/ 0145224781 b.madrid@ledivan.com https://www.facebook.com/librairie.deparis/ https://www.facebook.com/librairie.deparis/ https://www.librairie-de-paris.fr/agenda-136222/litterature-jean-pierre-montal/

Droits réservés Littérature : jP Montal en rencontre à la Librairie de Paris

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Librairie de Paris Adresse 7-9 Place de Clichy Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Librairie de Paris Paris

Librairie de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Jean-Pierre Montal en rencontre à la librairie de Paris Librairie de Paris 2023-05-16 was last modified: by Jean-Pierre Montal en rencontre à la librairie de Paris Librairie de Paris Librairie de Paris 16 mai 2023 Librairie de Paris Paris Paris

Paris Paris