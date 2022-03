Jean-Pierre Mode d’emploi Salle de spectacles “Le Moulin” Wavrin Catégories d’évènement: Nord

Salle de spectacles “Le Moulin”, le samedi 2 avril à 20:30

Du stagiaire à l’hôpital, en passant par Pôle Emploi, aux lettres de motivation pour trouver du travail, il réussira enfin à décrocher quelques boulots. Du poste de professeur des écoles à celui d’employé de pompes funèbres, Jean-Pierre nous fait visiter à sa manière le monde du travail. Il nous fera découvrir des moments inoubliables avec des remplacements de poste au pied levé, un entretien annuel d’évaluation hors du commun et bien d’autres péripéties. Notre idée sur le monde du travail va forcément changer ! Irrésistible ! Mise en scène de Jean-Pierre Meurant et Michaël Troussel

Tarifs 7€ /4€50

Pour Jean-Pierre, la retraite a sonné. Mais quel parcours pour y arriver ! Tout le monde est réuni pour venir le saluer, et c’est bien sûr le moment de retracer sa carrière. Salle de spectacles “Le Moulin” 3 rue Roger Salengro, Wavrin Wavrin Nord

2022-04-02T20:30:00 2022-04-02T22:30:00

