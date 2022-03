Jean-Pierre, lui, moi Théâtre le Liburnia, 29 mars 2022, Libourne.

du mardi 29 mars au mercredi 30 mars à Théâtre le Liburnia

du Pocket Théâtre —————– ### Mardi 29 et mercredi 30 mars à 20h30 ### au Théâtre Le Liburnia A partir de 12 ans | Durée : 2h En référence à ce frère extraordinaire, Thierry Combe aborde dans « Jean-Pierre, Lui, Moi » le sujet sensible du handicap. En naviguant entre réalité et fiction et en incarnant toute une galerie de personnages, le comédien nous fait traverser un panel de situations farfelues, tendres ou injustes avec un mélange détonant d’humour brut, de délicatesse et de profonde pudeur. Un spectacle d’intérêt public, à partager largement, pour son universalité et son humanité. **Auteur et interprète :** Thierry Combe **Regards extérieurs :** Patrice Jouffroy Et Nathalie Pernette **Conseils avisés :** Céline Chatelain Et Sara Bernezet-Pasquier **Création lumière :** Caroline Nguyen **Création son :** Fred Germain **Scénographie :** Ben Farey **Régie en alternance :** Léo Giroflet Et Jérémy Ravoux, Léony Sire Ou Alizé Barnoud

Plein tarif : 24€ / Tarif spécial (groupe 10+, CE) : 19€ / Tarif réduit (-18ans, étudiants, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, séniors 62ans+) : 12€ / Tarif mini (-12ans, minimas sociaux) : 6€

