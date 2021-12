Marolles-en-Hurepoix Salle des fêtes Essonne, Marolles-en-Hurepoix Jean-Pierre, lui, moi Pocket théâtre Salle des fêtes Marolles-en-Hurepoix Catégories d’évènement: Essonne

_**Dans le cadre de la programmation dedans/dehors du Théâtre Brétigny**_ Pocket théâtre auteur et interprète Thierry Combe **THÉÂTRE** **Durée : 1H45** **Tout public ** **à partir de 12 ans** Une chaleureuse enceinte de bois plante le décor : un lieu intime où nous sommes invité.e.s à prendre place. D’emblée Thierry Combe fixe le cadre de la situation : comment vivre avec un frère handicapé ? Seul en scène, Thierry incarne avec dextérité toute une galerie de personnages : son frère extra-ordinaire bien-sûr mais aussi ses parents, le médecin de famille ou l’éducateur. Un mélange singulier d’humour brut, de pudeur et de simplicité qui retrace les grandes étapes comme les petites anecdotes de leur relation fraternelle. Échappant à toutes facilités de la bien-pensance ou de la culpabilité stérile, ce spectacle sans complaisance sort littéralement de l’ordinaire. Gageure ou tabou, parler du handicap reste une entreprise difficile au théâtre. Thierry Combe relève le défi avec une extraordinaire facilité, bluffant les spectateurs. (…) Un témoignage espiègle et décapant sur le handicap, sur la vie, la sienne, la nôtre aussi. Télérama Une bouffée d’air frais qui décoiffe ! I/O **DIM 13 FÉV 16H** Salle des fêtes avenue du Lieutenant Agoutin MAROLLES-EN-HUREPOIX

TARIF CERISE Tarif plein 8€ / Tarif réduit 5€ / Tarif super réduit 3€

