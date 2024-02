JEAN-PIERRE, LUI, MOI Pézenas, mercredi 20 mars 2024.

Un spectacle atypique, délicat, sincère, irrévérencieux et plein de pudeur

MAISON DU PEUPLE

Pocket Théâtre

Mercredi 20 et jeudi 21 mars 2024 19h

En référence à ce frère extraordinaire qui a marqué sa vie, Jean-Pierre, Lui, Moi est une prise de parole inédite, loufoque et théâtrale sur le handicap.

Dans cette traversée intime, le comédien navigue entre réalité et fiction, incarnant sa galerie de personnages. Il nous fait traverser tout un panel de situations farfelues, tendres ou injustes. Passant de l’annonce du handicap aux parents à une fête d’anniversaire au foyer où vit son frère, du regard des amis à des moments d’intimité fraternelle, il aborde ce sujet sensible avec un mélange détonant d’humour brut, de délicatesse et de pudeur.

De et avec Thierry Combe

Regards extérieurs Patrice Jouffroy et Nathalie Pernette

Création lumière Caroline Nguyen

Création son Fred Germain

Scénographie Ben Farey

Durée 1h45

Tarifs 12, 7 et 5 €

Tout public à partir de 12 ans

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 19:00:00

fin : 2024-03-21

Place Frédéric Mistral

Pézenas 34120 Hérault Occitanie billetterie-spectacle@ville-pezenas.fr

