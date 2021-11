Jean-Philippe Pierre – Spectacle One man show Ribeauvillé, 29 novembre 2021, Ribeauvillé.

2021-11-29 20:30:00 – 2021-11-29 21:30:00

Ribeauvillé 68150

EUR Gladys Muckefratz n’a pas tout dit ! Mais, elle le redit encore… Bourgeoise entre deux âges (on ne dira pas lesquels, c’est une jeune fille de vingt ans depuis X années), elle a un avis sur tout et surtout un avis. Elle parle de tout et de rien, et principalement des autres : la politique, les maisons de retraite, la vie de couple (celle des autres, car elle est célibataire mais tout de même un rien ‘’cougar’’), les voyages organisés pour personnes d’un certain âge, les fêtes de village, ce qui l’énerve, bref, un peu de tout… ! Gladys Muckefratz, c’est un peu comme une recette qu’on ne digère pas toujours : une pincée de vacherie, un soupçon de mauvaise foi, un zeste de bon sens, un doigt… qu’on met là où ça fait mal… Mais quand même beaucoup d’envie de simplement en rire pour éviter d’en pleurer…

Bon à savoir ce spectacle est en français.

Jean-Philippe est de retour avec son personnage “Gladys Mukefratz”. Acariâtre, surnoise, rusée, mais également tendre et touchante, une vraie commère quoi… en alsacien E RATSCH !

