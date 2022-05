JEAN-PHILIPPE MOREL & MARC DUCRET LE TRITON, 16 juin 2022, Les Lilas.

JEAN-PHILIPPE MOREL & MARC DUCRET

LE TRITON, le jeudi 16 juin à 20:30

On ne présente plus ces deux musiciens de génie et grands habitués du Triton qui ont pour habitude avec leurs projets respectifs de nous ensorceler de volutes électriques. Mais point d’électricité ici puisqu’il s’agira, dans cette rencontre inédite, de faire résonner ensemble leurs dix cordes acoustiques. « C’est après avoir écouté le disque « Tower Vol 4 » de Marc en solo à la guitare acoustique 6 et 12 cordes, qu’il m’est venu l’idée d’inventer avec lui quelque chose d’assez inhabituel pour nous deux, et qui se rapproche peut-être d’une certaine forme de pureté et d’absolu. Ecrire de la musique, des formes et des modes de jeux pour un duo tel que celui-là m’a semblé d’une évidence incontestable ». Jean-Philippe Morel **Jean-Philippe Morel** basse **Marc Ducret** guitare

Ten heaven strings

