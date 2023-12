Jean Philippe Fanfant Qunitet « Since 1966 » Le Baiser Salé Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Jean Philippe Fanfant Qunitet « Since 1966 » Le Baiser Salé Paris, 8 mars 2024, Paris. Le vendredi 08 mars 2024

de 19h30 à 21h00

Le vendredi 08 mars 2024

de 21h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif adhérent Paris Jazz Club : 20 EUR

Tarif Jeunes / Demandeurs d’emploi : 10 EUR

Pass soirée : 30 EUR

Tarif web : 25 EUR

Un voyage international, sans frontière… tout en musique ! Création musicale du batteur guadeloupéen Jean Philippe Fanfant, SINCE 1966 souhaite retrouver tous les éléments et les personnes ayant émaillé son riche parcours. L’album constitue un recueil de toutes les influences d’un artiste à la croisée des chemins. Jean-Philippe Fanfant invite ses amis, ceux qu’il a accompagné si souvent à l’accompagner en retour, voguant dans l’espace sonore et le temps. Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/jean-philippe-fanfant-quintet-since-1966-19h30-21h30

