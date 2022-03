JEAN PHILIPPE FANFANT QUINTET Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

JEAN PHILIPPE FANFANT QUINTET Le Baiser Salé, 13 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 13 mai 2022

de 22h00 à 00h00

Le vendredi 13 mai 2022

de 20h00 à 21h30

payant

Le batteur guadeloupéen, également leader de son propre quintet, se produira au Baiser Salé, avec ses complices de longue date, pour cette nouvelle édition du festival #LesCaribeennesDeMai ! Élevé au sein d’une famille de musiciens depuis trois générations en Guadeloupe, Jean Philippe Fanfant se nourrit d’influences très diverses et développe rapidement un groove qui lui est propre. As des séances de studio parisiennes grâce a son jeu précis et fin, il participe a plus de 400 albums. Jean-Philippe est persuadé qu’il faut décloisonner la musique et que les genres musicaux doivent dialoguer entre eux ; il éprouve ce principe dans sa carrière qu’il partage entre la variété notamment avec Julien Clerc, Touré Kunda, Angelique Kidjo, Maxime le forestier, Bernard Lavilliers… Vincent Bidal piano, Stéphane Castry basse, Ludovic Louis trompette, Yannick Soccal sax/flûte, Jean Philippe Fanfant batterie Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001 Contact : + 33 1 42 33 37 71 contact@lebaisersale.com https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale Concert;Musique

Date complète :

2022-05-13T20:00:00+01:00_2022-05-13T21:30:00+01:00;2022-05-13T22:00:00+01:00_2022-05-13T00:00:00+01:00

bs

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Baiser Salé Adresse 58 rue des Lombards Ville Paris lieuville Le Baiser Salé Paris Departement Paris

Le Baiser Salé Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

JEAN PHILIPPE FANFANT QUINTET Le Baiser Salé 2022-05-13 was last modified: by JEAN PHILIPPE FANFANT QUINTET Le Baiser Salé Le Baiser Salé 13 mai 2022 Le Baiser Salé Paris Paris

Paris Paris