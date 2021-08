Lacanau Kiosque à musique Gironde, Lacanau Jean Perroteau et les chemins de fer médocains Kiosque à musique Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Jean Perroteau et les chemins de fer médocains Kiosque à musique, 17 septembre 2021, Lacanau. Jean Perroteau et les chemins de fer médocains

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Kiosque à musique Gratuit. Entrée libre.

Dans le cadre de ses 40 ans, l’ACL vous propose d’admirer le travail historique et artistique de Jean Perroteau, notamment ses recherches sur les chemins de fer économiques du Médoc. Kiosque à musique Avenue de la libération, 33680 Lacanau Lacanau Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T20:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lacanau Autres Lieu Kiosque à musique Adresse Avenue de la libération, 33680 Lacanau Ville Lacanau lieuville Kiosque à musique Lacanau