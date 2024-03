Jean-Paul – Sugar Sugar – ElectroChic #8 Théâtre Gérard-Philipe Saint-Cyr-l’École, samedi 16 mars 2024.

Jean-Paul – Sugar Sugar – ElectroChic #8 Le Théâtre Gérard-Philipe mettra en lumière le duo Jean -Paul et le groupe SUGAR SUGAR. Samedi 16 mars, 21h00 Théâtre Gérard-Philipe Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T21:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T21:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:00:00+01:00

Festival ElectroChic #8

Jean-Paul

Une mutation classique d’un trio rock en duo électronique, motivée par une banale pulsion de vie après une pandémie mondiale. Changement de jouets mais le même sens de l’urgence et de la jouissance. JEAN-PAUL est un duo de pop frontale, avec Jean au synthétiseur, et Paul au synthétiseur aussi. Ils poursuivent ainsi leur lutte contre la sale ambiance et la fatalité musicale !

Et ce sera l’occasion de vous présenter les singles récemment sortis : le CD-D, La Passion du Travail & le CD-I, Le Death to Goldmankind

Sugar Sugar

Une batterie dopée aux amphétamines, voilà comment on pourrait décrire le dispositif sur lequel joue Sugar Sugar. Cette hydre à deux têtes échafaude en direct une musique pleine de force et d’instantané. La connexion entre les deux musiciens est parfaite, et le duo agit comme un peintre à deux cerveaux, l’un maniant le pinceau, l’autre concoctant ses couleurs. L’ambition de ces ambianceurs ambigus : nous toucher autant que de nous faire bouger.

Sugar Sugar est une machine infernale, un orgue de barbarie technoïde dont les apparitions sont à surveiller de près.

Théâtre Gérard-Philipe Rue Gérard Philipe 78210 Saint-Cyr-l’École Saint-Cyr-l’École 78210 Yvelines Île-de-France 01 30 14 82 95 https://www.saintcyr78.fr/loisirs/theatre-gerard-philipe/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/festival-electrochic-8 »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/festival-electrochic-8 »}]

festival electrochic