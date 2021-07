Dixmont Dixmont Dixmont, Yonne Jean-Paul Poletti et le Choeur de Sartène Dixmont Dixmont Catégories d’évènement: Dixmont

Yonne

Jean-Paul Poletti et le Choeur de Sartène Dixmont, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Dixmont. Jean-Paul Poletti et le Choeur de Sartène 2021-07-23 – 2021-07-23

Dixmont Yonne Dixmont EUR 20 20 Le Choeur de Sartène rejoint Jean-Paul Poletti en 1995, le Choeur pratique la polyphonie traditionnelle, la polyphonie religieuse franciscaine qui exprime un « art humble, beau, soucieux de perfection ».

